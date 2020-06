Justine Mattera, “Madre Natura” ma non a Ciao Darwin – FOTO

Bellissima Justine Mattera, dispersa tra la natura. Con il sopraggiungere dell’estate la caposquadra di Ciao Darwin si dà all’attività all’aria aperta.

Proprio qualche giorno fa è andata in onda la puntata di Ciao Darwin, che vedeva Justine Mattera come una delle due caposquadra nella sfida Italiani vs Stranieri. In quest’occasione, la famosa Madre Natura era stata l’influencer Paola di Benedetto. Oggi la showgirl americana torna a deliziarci con alcuni scatti proprio in mezzo alla natura, mostrando la sua risaputa bellezza e la sua instancabile voglia di vivere.

Justine Mattera, dispersa tra la natura

Showgirl, attrice, conduttrice televisiva e addirittura cantante, la Mattera ha un animo poliedrico, che ha dimostrato di saper sfruttare in molteplici occasioni. Molte le voci che la vogliono ora al Grande Fratello Vip 5, ma ancora nulla di confermato. Per adesso Justine Mattera si gode lo sport all'aria aperta.