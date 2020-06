Karina Cascella, un fisico da fata al mare: boom di like – FOTO

La bella showgirl televisiva Karina Cascella è sempre più attiva sui social: questa volta ha pubblicato una foto in cui è in una piscina da favola

Karina Cascella, showgirl, opinionista, influencer e imprenditrice di Aversa in provincia di Caserta, ha un importante seguito di follower su Instagram con oltre 1 milione di persone che la seguono. La bella 40enne, che si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie al suo ruolo di opinionista in ‘Uomini e Donne‘, è solita pubblicare scatti favolosi sul re dei social network per quanto riguarda le immagini. Poche ore fa, Karina ha condiviso una foto in piscina, che ha avuto una valanga di like, ben oltre i 14 mila. Nell’immagine l’influencer indossa un costume a due pezzi a righine bianche e azzurre che le mette in risalto il seno molto abbondante. In risalto sono anche le sue gambe sinuose, che sfiorano e quasi raggiungono la perfezione.

La foto da migliaia di like di Karina Cascella

Ed eccola qui Karina in tutto il suo splendore: una fata in bikini. La didascalia alla foto, scritta dalla showgirl televisiva, è la seguente: “Quando sono qui mi perdo negli affetti più cari❤️ Cosa c’è di più bello? Il mio costume è @suahru.official del mio cuoricino @la_manz #bravaamore😍”. E per “qui”, la bella imprenditrice intende il lussuoso Riviera Golf Resort, a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini.

Tra lusso e mare Karina Cascella si gode la sua vacanza tra affetti, amori e amici.