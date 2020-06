La Casa di Carta 5. Il Professore: “Non so come faremo ad andare avanti”

La Casa di Carta 5. Cresce l’attesa per la nuova stagione. Tuttavia un membro del cast esprime le sue paure e perplessità a riguardo

E’ la serie tv spagnola più famosa di tutti i tempi. Approdata in sordina su Netflix, nessuno si aspettava che un prodotto televisivo di lingua non inglese potesse arrivare a simili livelli.

La casa di Carta ha quattro stagioni all’attivo, milioni di fan in attesa sparpagliati in tutto il globo, un cast corale che prevede così tanti personaggi che risulta difficile non immedesimarsi a giro in ognuno di loro. La trama poi, super avvincente. Colpi di scena, continui flashback esplicativi, location da sogno in giro per il mondo.

L’ultimo capitolo,uscito ad aprile in piena quarantena, ci ha tenuto compagnia durante settimane difficili. Il pubblico però non resiste, ha fame di sapere come si concluderanno le avventure del Professore e dei suoi compari.

Alvaro Morte ( Il Professore ) esprime le sue perplessità su La Casa di Carta 5

Mentre si attende che inizino le riprese della quinta stagione, sono trapelate indiscrezioni, abbastanza sicure, sulla probabilità di una sesta parte e di una serie spin off su uno dei protagonisti ( non si sa ancora quale ).

Tutto purtroppo è stato rallentato dal Coronavirus e dalle direttive di distanziamento sociale.

In un’intervista sul giornale spagnolo Fotogramas, Alvaro Morte, l’attore che interpreta l’intelligente e affascinante Professore, esprime le sue perplessità. “Ci hanno avvertito che per noi sarà più complicato lavorare in determinate condizioni. Spero si trovi presto un vaccino per tornare alla normalità, non solo a lavoro ma in ogni aspetto della nostra vita.”

“Per gli sceneggiatori sarà difficile scrivere scene che non prevedano contatti tra di noi. Ci sono combattimenti, scene romantiche, i contatti ci sono spesso. Si deve risolvere tutto presto. Trovo insopportabile salutare qualcuno dandogli il gomito e non poterlo abbracciare come farei di solito.”

