Laura Pausini, dopo 128 giorni rivede i suoi genitori – Le Foto

E’ stata una domenica speciale per Laura Pausini. La cantante dopo 128 giorni ha potuto riabbracciare i suoi genitori che tanto le sono mancati

Sono stati giorni difficili per tutti indistintamente. Il coronavirus ci ha allontanato, sebbene solo fisicamente, dalle persone a noi care, così all’improvviso. Non è stato facile per nessuno. Questa emergenza ci ha unito e non ha fatto distinzioni tra persone comuni e vip. Anche loro sono stati costretti a rimanere in casa per più di due mesi, e c’è chi dopo 128 giorni ancora deve tornare ad abbracciare i propri genitori. Laura Pausini ne è un esempio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Al bano non ne può più”, commenta il giornalista sulla storia di Ylenia

Laura Pausini racconta la sua domenica speciale