Un ragazzo di 22 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Castreccioni a Cingoli, comune in provincia di Macerata. Il corpo è stato individuato dopo alcune ore a pochi metri dalla riva.

Tragedia nel maceratese, dove un ragazzo di 22 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nelle acque del lago della diga di Castreccioni. A lanciare l’allarme gli amici della vittima che hanno contattato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno fatto immediatamente scattare le ricerche. Dopo alcune ore i soccorritori hanno individuato il corpo del 22enne per cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Intervenuti sul posto hanno i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti di rito.

Un ragazzo di soli 22 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago della diga di Castreccioni a Cingoli, comune in provincia di Macerata. Il dramma si sarebbe consumato nel pomeriggio di sabato scorso, 27 giugno. Stando a quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la vittima, Davide Baiocco, 22enne di Fiuminata, si sarebbe concesso un bagno nel lago artificiale, ma purtroppo avrebbe perso la vita annegando. A lanciare l’allarme ai soccorsi sarebbero stati gli amici del giovane.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco ed i sommozzatori di Ancona che hanno dato il via alle ricerche, conclusesi drammaticamente dopo alcune ore con il ritrovamento del corpo del ragazzo, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Il cadavere, come riferisce Fanpage, è stato individuato a pochi metri dalla riva, dove sono stati trovati anche i vestiti del ragazzo che probabilmente aveva lasciato lì per concedersi un bagno. I carabinieri di Cingoli arrivati sul posto si sono occupati dei primi accertamenti per risalire all’esatta dinamica dell’accaduto.

Sconvolta l’intera comunità di Fiuminata, dove la vittima viveva. Numerosi i messaggi di cordoglio, anche sui social per ricordare Davide, tra cui anche quello del sindaco di Fiuminata, Vincenzo Felicioli che ha affermato: “Siamo tutti sconvolti e senza parole per quanto accaduto. È una tragedia per la famiglia, tutte bravissime persone che conosco bene“. Il primo cittadino, scrive Fanpage, proclamerà il lutto cittadino.

