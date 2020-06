Melissa Satta | Top ridottissimo: addominali e seno in vista – Foto

Melissa Satta, in tenuta ginnica, mostra gli addominali e il seno perfetto con un top ridottissimo: la moglie di Boateng è un vero spettacolo, foto.

Bellissima anche in versione sportiva. Che indossi un completo casual o elegante, Melissa Satta è sempre uno spettacolo. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram indossa un leggins e un top ridotto che le mette in evidenza il seno e gli addominali scolpiti con cui mette d’accordo sia i fans uomini che le donne. Mamma e moglie, la Satta non è assolutamente cambiata da quando ballava sul bancone di Striscia la Notizia. Ancora oggi, infatti, resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Melissa Satta, boom di like per la foto in tenuta ginnica

Assolutamente meravigliosa anche in tenuta sportiva. Nata con un fisico pazzesco, Melissa che è mamma del piccolo Maddox, nato dal suo amore con Kevin Prince Boateng, ha una grande passione per lo sport. Durante la quarantena si è allenata spesso sui social e lo sport è proprio uno dei suoi segreti di bellezza come testimoniano le foto che potete vedere cliccando su successiva.