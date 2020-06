Mentre un sondaggio di Noto sondaggi pubblicato oggi su Il Sole 24 ore ci rivela che 6 italiani su 10 non andranno in ferie, la Liguria presa ogni anno letteralmente d’assalto da piemontesi e lombardi è nel caos. Vediamo perché.

In questo momento l’autostrada A26 è disseminata di deviazioni di corsia per lavori in corso e per percorrerla può essere necessario considerare una tempistica di molto dilatata rispetto al solito e questo anche in settimana.

Uno dei problemi che il Ministero e Aspi stanno gestendo è la ricalendarizzazione delle verifiche sulla sicurezza delle gallerie.

Infatti le gallerie dell’A26 ma anche della A10 e della A12, le autostrade di Levante e di Ponente, sono oggetto di controlli di sicurezza stabiliti dal protocollo che dopo il crollo del Ponte Morandi aveva formulato l’Aspi.

L’impasse si è dunque creato a fin di bene ma comunque di impasse si tratta e nel senso letterale del termine.