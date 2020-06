Principe Harry tormentato. La vita con Meghan non è tutta rosa e fiori

Principe Harry tormentato. La sua nuova vita negli Stati Uniti gli ha portato sicuramente gioie ma adesso vengono a galla paure che non aveva messo in conto

Il sogno americano? Un incubo, forse. Almeno è questo che trapela da coloro che sono più vicini al principe Harry, ora duca di Sussex.

Dopo aver rinunciato a tutti i privilegi da Altezza Reale, tagliato i ponti con la famiglia più in vista del mondo ( e soprattutto dal fratello a cui era legatissimo ), essersi trasferito dall’Inghilterra al Canada e poi a Los Angeles, Harry affronta nuove angosce.

Questo è quello che emerge almeno dal nuovo libro di prossima uscita dal titolo Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor, scritto da Andy Tillett and Dylan Howard ( Traduz. Reali in guerra: la storia dietro le quinte della scioccante separazione di Harry e Maghan dalla Casa dei Windsor).

Il Principe Harry travolto dai sensi di colpa per la sua lontananza

Nonostante il profondo amore che lo lega alla moglie Meghan Markle e la gioia del loro primo figlio, il piccolo Archie, Harry si sta rendendo conto di quello che lo aspetta in futuro. Teme che non ci sarà quando verrà a mancare la nonna, la regina Elisabetta. Il padre, il principe Carlo, non più giovanissimo, è stato colpito dal Coronavirus e lui non era presente.

Iniziano a farsi sentire sempre più pressanti i sensi di colpa dovuti alla lontananza dal suo paese, soprattutto in questo periodo di pandemia. E’ come se non stesse contribuendo in alcun modo.

Inoltre la percezione della coppia che ha il pubblico, in particolare i sudditi inglesi, è particolarmente negativa. Il biografo reale Phil Dampier li ha definiti isolati e fuori luogo, i grandi sconfitti della royal family durante la pandemia.

Tutti i membri della famiglia Windsor, proprio in questo momento storico così difficile, hanno adempiuto ai loro doveri istituzionali, incrementando quella che è la loro figura pubblica. Ad eccezione proprio dei duchi di Sussex che, nonostante il volontariato, vengono accusati di darsi alla bella vita a Los Angeles tra ville da sogno ed ospiti platinati del jet set.

