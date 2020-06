Raffaella Fico, lato A che esplode e minigonna che mostra tutto – FOTO

Raffaella Fico meravigliosa e sensuale, la showgirl posta degli scatti da paura sul suo profilo Instagram: forme esplosive

Tra le bellezze più esplosive e conturbanti d’Italia non possiamo assolutamente non annoverare anche Raffaella Fico. Diventata famosa diversi anni fa per la sua partecipazione al Grande Fratello, la showgirl ha poi visto crescere la propria popolarità . Per diverso tempo, le pagine del gossip sono state occupate dalla sua grande storia d’amore con Mario Balotelli. I due si sono poi separati, ma dopo qualche difficoltà iniziale hanno mantenuto un buon rapporto, cordiale, per il bene della figlia Pia. I due adesso sono amici, si è parlato anche di un ritorno che però appare di difficile realizzazione, come più volte spiegato da entrambi.

