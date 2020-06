Sabrina Salerno, la popolare show girl attivissima su Instagram, mostra tutta la sua avvenenza ai fan con scatti meravigliosi che invitano a godere dell’estate

In una famosissima canzone del 1991, in coppia con Jo Squillo, cantava “oltre alle gambe c’è di più.” E’ proprio vero nel caso di Sabrina Salerno. Bellissima lo è, è evidente. Ma sicuramente è piena di talento, cavalcando l’onda del successo ormai da oltre 30 anni. Non è scalfita per niente la sua freschezza, la sua simpatia e procacità e la sua voglia d’intrattenere il pubblico che la ama e segue con affetto.

Una vera e propria icona degli anni ’80. La sua Boys, boys, boys ha fatto ballare giovani di mezzo mondo. Ha venduto oltre 20 milioni di dischi. Prima della quarantena l’abbiamo potuta rivedere in splendida forma sul palco dell’Ariston. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, infatti, Amadeus l’ha scelta come partner nelle vesti di co-conduttrice.

L’estate 2020 di Sabrina Salerno è da urlo

Visualizza questo post su Instagram Summer 2020 ☀️🇮🇹❤️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 28 Giu 2020 alle ore 12:00 PDT

Si gode le vacanze la procace Sabrina Salerno. Oggi dedica uno scatto estivo a tutti i suoi fan su Instagram. Un mare cristallino, il sole splendente, una gita in barca, amici e lei, meravigliosa. Grandi occhiali da sole proteggono il suo sguardo, uno spolverino colorato e leggero la protegge dalla scottatura e un decoltè d’incanto è accennato mettendo in risalto la sua procacità.

Visualizza questo post su Instagram Come si fa ad amare la carne senza baciarne l’anima. Alda Merini Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 26 Giu 2020 alle ore 12:00 PDT

I fan sono tutti pazzi di lei: “Bella come il sole sempre “, “Sei la meraviglia fatta donna, una vera sirena. Poi sei bella anche dentro per questo ti stimo ancora di piu’. Ti seguo da anni, un abbraccio forte. Sei sempre bellissima. Ciao e buona vacanza, Sabrina.”, “Letteralmente Stupenda”.