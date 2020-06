Sara Croce il costume c’è ma non si vede, praticamente è senza veli – FOTO

Sara Croce il costume c’è ma non si vede, praticamente è senza veli. Che schianto, su Instagram pioggia di likes per lei

Sara Croce è una delle ragazze più belle e più amate sui social. Dopo la partecipazione a Miss Italia 2017, la nativa di Garlasco ha raggiunto la popolarità nel ruolo di Madre Natura per Ciao Darwin 8 e nel ruolo della Bonas in “Avanti un altro”.

Sara Croce fa impazzire i followers, l’ultimo scatto pubblicato è un incanto

Sara vanta 734 followers su Instagram: ogni giorno Sara aggiorna il profilo con scatti da cardiopalma, mettendo in mostra il suo fisico da urlo. Nella foto la sua bellezza e il suo corpo marmoreo sono sempre in primissimo piano. Qualche ora fa, la ventiduenne ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sara ha infiammato il web con uno scatto da capogiro: la ragazza mette in luce la sua bellezza e fa impazzire i suoi amati followers che la seguono con costanza e con affetto. Qualche giorno fa Madre Natura in Ciao Darwin 8 mise in primo piano il suo lato B con una splendida immagine in piscina.

