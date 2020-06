Ultimo, tour spostato al 2021: le nuove date e le info a riguardo

View this post on Instagram

Domani saranno annunciate le nuove date negli stadi del 2021. Spero con tutto me stesso che il tempo che ci separa passi il più in fretta possibile. Non solo per me ma per tutti coloro che lavorano con la musica e per tutti voi, che avete bisogno di musica quanto noi che stiamo sul palco. L’amore che provo per voi che mi sostenete è la ragione principale per cui spero di tornare al più presto dal vivo. Voi che siete lì sotto e scegliete di urlare con me quelle sensazioni che spesso sbagliando teniamo dentro! Un concerto è come una seduta dallo psicologo, ma senza entrare in punta dei piedi nel suo ufficio sperando che il paziente prima non ci veda, magari riconoscendoci (come se andare dallo psicologo fosse una vergogna…chissà perché). Insomma un concerto è spogliare se stessi senza paura di essere “scoperti”. La nostra forza è stata e sarà sempre il nostro patto d’amore, iniziato 3 anni fa e che non finirà mai. Torneremo. Nic