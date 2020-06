Una Virginia Raffaele mai vista così fa sfoggio di grande sensualità. E spunta anche una immagine particolare che esula da tutto questo ma che è capace di scatenare grande entusiasmo nei suoi fans.

Visualizza questo post su Instagram Fraffralle🖤🤍💛 Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele) in data: 28 Giu 2020 alle ore 10:10 PDT

Conosciamo Virginia Raffaele per la sua insuperabile abilità nell’imitare diverse vip del mondo dello spettacolo. La 39enne caratterista, attrice ed artista a tutto tondo originaria di Roma è diventata una vera e propria presenza cult in tutti i programmi televisivi ai quali prende parte.

E non è certo una esagerazione dire che ormai il suo nome è diventato un sinonimo di imitatrice. Lei è la prima della categoria che subito balza in mente a tutti. Strepitosa è la sua rappresentazione di Belen Rodriguez. Alla quale riesce ad essere estremamente somigliante sia nel timbro di voce che nell’aspetto. E non ci sarà voluta neanche troppa attenzione nell’ammirare un magnifico paio di gambe. Perché Virginia è anche molto bella, oltre che assai brava.

Virginia Raffaele, un pò a sorpresa grande sfoggio di sensualità

E sul suo profilo Instagram non manca anche qualche scatto sensuale. Anche se ora a far parlare della Raffaele è una foto in cui lei sostanzialmente non si vede. C’è soltanto la sua mano, con una bella farfalla appoggiata sopra. Uno scatto denso di significato, e che in un periodo difficile come questo in qualche modo riesce a portare conforto. La natura, bene o male, riesce sempre a vincere. Sarà così anche questa volta.

Visualizza questo post su Instagram 📸shooting @riccardotinelliofficial #iodonna #memories Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele) in data: 24 Giu 2020 alle ore 11:30 PDT