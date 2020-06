Alba Parietti mostra il suo fisico e il suo lato B in costume, stupenda – Foto

Alba Parietti e la sua doccia super sexy in barca. Un fisico perfetto e delle forme conturbanti che infiammano il web

Alba Parietti più sexy che mai su Instagram. La showgirl spiazza tutti con il suo ultimo scatto che la ritrae in barca, nel cuore di una calda estate, mentre fa la doccia. Una doccia bollentissima che scalda i suoi fan e non solo. Un momento di relax che ben immortalato si trasforma in uno scatto che fa il giro del web, conturbante e stuzzicante.

È di schiena la ex moglie di Francesco Oppini e le sue forme fanno andare su di giri tutti. Nonostante l’età che per Alba sempre non essere un problema, la sua forma fisica è perfetta. Profilo smagliante e lato B da urlo. La sua posa in costume fa invidia anche alle donzelle più giovani e meno esperte di lei. E gli utenti che la seguono da sempre lo dicono senza giri di parole.

Alba scrive a corredo del post una didascalia per ricordare degli appuntamenti in tv: “Ricordate da Mercoledì 1 Luglio su Mediaset Extra 163 digitale terrestre la replica di “ il Teo “ con @albaparietti e @Teoteocoli. . Sono 4 puntate super carine. Sabato 11 su @rai 3 “ la mia passione” lunga intervista monografica con @marco morra Il 16 luglio su Sky intervista”.

E così tutti le mostrano il loro apprezzamento e le fanno i complimenti. Ma ricordano anche come vorrebbero vedere la showgirl più spesso in tv. “Dovresti essere in TV…praticamente ogni sera per colmare l’assenza di Vere Star Italiane! 🤩” scrive un utente. Un vero elogio alla bellezza e alla professionalità di Alba.

