Benedetta Parodi bella e raggiante : che fisico – FOTO

Benedetta Gaia Parodi, la famosa conduttrice specializzata in woman chef davanti ai fornelli sfoggia un sorriso contagioso per suoi amati fan

Il sorriso e il piacere sono le ricette principali, grazie alle quali Benedetta Parodi riesce a mantenere alta l’attenzione di tutti gli appassionati della cucina e della sua vita in generale.

La conduttrice, nonostante un primo allontanamento dai palinsesti televisivi di La7 ora sembra più che mai determinata a riscattarsi, assaporando quel desiderio unico di sfogliare le ricette tra la sua gente. Le repliche sulle performances della 47enne di origine alessandrina sono diventate un leitmotiv per il suo amato pubblico, riscoperto chef e campione caratteristico di cucina, dopo la gavetta in qualità di allievo tirocinante di Benedetta.

Le peculiarità della Parodi sono musica per le orecchie per Fabio Caressa, marito e compagno di vita con il quale condivide ben 3 figli. Anche quest’ultimo si è lanciato in bello stile già nel lontano 2006, quando deliziava le performances degli azzurri al Mondiale in Germania, accompagnandoli ad alzare la coppa al cielo con trame poetico-giornalistiche e uniche nel loro genere.

LEGGI ANCHE —–> Ludovica Pagani, scatto bollente in bikini rosso per compleanno – FOTO

Benedetta Parodi, il fascino della chef raccolto in un outfit da prima della classe

I menù di Benedetta Parodi non assumono mai un carattere originario e monotono. Il parere della maestra sul pizzico di fantasia nella preparazione delle prelibatezze da tavola è sempre consigliato al fine di realizzare un’opera d’arte in bello stile.

Contrariamente a quanto siamo abituati ad intravedere Benedetta nella sua veste di woman chef, la moglie di Caressa questa volta ha addolcito gli occhi degli 853 mila followers di Instagram con uno scatto elegante.

Outfit da testimonial dei grandi eventi con vista a mezzo busto per la nativa piemontese. Bellezza raggiante, fisico asciutto e volto sublime che lascia trasparire una semplicità estrema e un modo di vivere la vita sempre con il sorriso sulle labbra per la dolce e mai volgare Benedetta Parodi.

LEGGI ANCHE —–> Chiara Ferragni: vestito nero che non copre nulla, senza niente addosso – FOTO

Sempre magnifica 😍❤️; Sempre sempre sempre bellissima ❤️; Voglio i tuoi vestiti e le tue scarpe 😭😭😭❤❤❤;Che bella Bene! Super sexy! Ti bacerei tutta… Love!💋🍑🔥🔥🔥🔥😍😍😍👏👏👏👏💘💘💘😉; Stupenda 😍

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter