Ferrara, bimbo di sei anni cade dalla finestra: è grave

Il bimbo è precipitato dal terzo piano della palazzina dove abita. La madre era in casa con gli altri 4 fratellini

Un bambino di sei anni, di origine pachistana, è caduto da una finestra del terzo piano ed è ricoverato in prognosi riservata. È successo verso le 21.30 di ieri sera a Santa Maria Codifiume, in provincia di Ferrara e il piccolo, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno raccolto testimonianze e fatto accertamenti. Sembra che il bambino sia andato in bagno e si sia arrampicato sul davanzale, perdendo l’equilibrio e precipitando. In casa c’erano la madre con altri quattro figli minorenni, mentre il padre era al lavoro.

