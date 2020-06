Levante, splendida visione: canotta bianca e pantaloni a fiori – FOTO

La cantante siciliana Claudia Lagona, in arte Levante riscalda i cuori dei followers su Instagram con uno scattto piccante in tema natura

Claudia Lagona, meglio conosciuta nel nome artistico di Levante è già attiva da diverso tempo nelle case discografiche con inediti singoli e album musicali che l’hanno definitivamente battezzata come talento tra le personalità più spiccate della musica.

La 33enne di origine siciliane, nativa di Caltagirone ha partecipato come giudice di X Factor insieme al già noto Fedez e Mara Maionchi. In generale, la considerazione che le hanno attribuito i palinsesti più comuni del mondo televisivo in chiaro, ha avuto piena affermazione con la partecipazione, in qualità di concorrente a Sanremo 2020.

La prima apparizione nel grande teatro della musica italiana con il singolo Tiki bom bom ha aperto un’autostrada per Levante verso un facile raggiungimento dell’apice del successo.

Levante, lo scatto dal profumo floreale e un pieno di consensi