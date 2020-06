Romina Power insieme alla figlia, due bellezze speciali – Foto

Romina Power, dopo il lutto per la sorella, si concede un’uscita insieme a sua figlia Romina. Le due in ascensore molto chic

Visualizza questo post su Instagram Stepping out in Roma with my Romina 💕 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 29 Giu 2020 alle ore 3:19 PDT

Mamma e figlia insieme per un’uscita nella Capitale. Uno scatto delle quotidianità che la notissima Romina Power ha condiviso con i suoi tantissimi fans su Instagram. È insieme a sua figlia Romina, e si apprestano a fare un giro per la bella Roma.

Mamma Romina è vestita di bianco dalla testa ai piedi: pantalone e una delle sue classiche maglie lunghe, che sembrano quasi delle tuniche, che le scendono quasi fin sotto il sedere. È un topic ormai per lei, sia per le sue apparizioni in tv che per le sue giornate fuori dalle telecamere. E poi ancora, come sua consuetudine sandali infradito gioiello rigorosamente senza tacco e mascherina, tutto total white.

Al contrario di lei, sua figlia Romina è in total black, con un lungo vestito nero e mascherina abbinata, capelli raccolti in una coda e spalle scoperte. In mano, mentre scatta la foto, un giacchetto giallo.

La Power scrive: “Stepping out in Roma with my Romina 💕”. È così che le due si concedono una passeggiata serale sotto le luci splendide della Capitale. Magari la figlia di Al bano e Romina è andata in “soccorso” della mamma che di certo non sta passando un buon periodo.

