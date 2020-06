Veronica Ruggeri e l’outfit a righe da boom di like – FOTO

L’inviata delle Iene Veronica Ruggeri, il suo sorriso e la sua bellezza particolare hanno conquistato proprio tutti

Visualizza questo post su Instagram Oggi scarrozzata in vespa tutto il giorno da un driver d’eccezione 😂😍 Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri) in data: 22 Mag 2020 alle ore 11:12 PDT

Esiste un filo conduttore in tutte le foto postate su Instagram da Veronica Ruggeri: la massa voluminosa di capelli rosso rame che invadono la messa a fuoco e regalano agli spettatori un filo conduttore piacevole e armonico scatto dopo scatto. L’inviata storica delle Iene continua a far parlare di sé, della sua intelligenza unita ad una bellezza per nulla ostentata ma raccontata con garbo, quasi velata, per mettere in risalto invece la sua grande capacità di raccontare.

Veronica è una figura apprezzatissima tanto dagli uomini che dalle donne per la bravura nel farsi portavoce nel suo lavoro di servizi scottanti raccontati con estrema precisione. L’inviata delle Iene è fidanzata con un altro collega conosciuto nel programma, Nicolò De Devitiis, bike blogger italiano, e ama condividere con i suoi followers la sua vita privata fatta di vita vissuta e dei numerosi viaggi che ama fare.

Veronica Ruggeri, bellezza acqua e sapone anche con un vestito a righe per le vie di Roma

Visualizza questo post su Instagram Dentro Roma in una piccola Londra🧡 Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri) in data: 29 Giu 2020 alle ore 3:34 PDT

La sfrenata passione di Veronica di viaggiare è rallentata momentaneamente a causa delle restrizioni di viaggio causate dalla pandemia in corso e per questo la ragazza si concede una passeggiata per le vie della capitale.

“Dentro Roma in una piccola Londra🧡” scrive a commento della foto che la ritrae con uno chemisier lungo a righe bianche e rosse che ben si abbina con la chioma leonina e lo sfondo delle case che ricordano i caseggiati londinesi. Quando l’eleganza non è acqua. I commenti dei fans impazzano: “Ricci e sorriso un mix da far girar la testa😍😍😍”, scrive un ragazzo a Veronica.

