Belen Rodriguez, bella e “depurata” in acqua, ma il costume… – FOTO

Belen Rodriguez si rilassa e si ‘depura’ in piscina, ma gli occhi sono tutti per il suo costume e per un dettaglio che non può non risaltare

Momento piuttosto intenso di lavoro per Belen Rodriguez, che già da qualche settimana, come tutti, ha ripreso la sua consueta routine. La showgirl e modella argentina è impegnata come testimonial in numerose campagne pubblicitarie per recuperare il tempo perduto durante il lockdown. Impegni che si rincorrono di continuo, ma forse è un bene per lei, che probabilmente in questo modo può non pensare troppo alla nuova rottura con Stefano De Martino. Dopo il riavvicinamento dello scorso anno, sembrava che la famiglia a tre, con il piccolo Santiago, potesse essere finalmente felice e duratura. Ma le cose non sono andate come previsto e il conduttore di ‘Made in Sud’ e Belen si sono allontanati nuovamente.

