Chiara Ferragni e Fedez affrontano il dramma: “Torna più forte” – FOTO

Chiara Ferragni, Fedez ed il piccolo Leone uniti in attesa di buone notizie. Il post della famiglia Ferragnez fa commuovere il web.



Situazione stabile a casa Ferragnez, dopo il triste annuncio di lunedì sera. Due giorni fa, Chiara Ferragni è apparsa nelle storie di Instagram, triste e con gli occhi gonfi, raccontando che la sua cagnolina, Matilda, era stata portata d’urgenza in una clinica veterinaria, a seguito di una crisi epilettica. Poi la difficile notizia: a Matilda -di quasi dieci anni- era stato diagnosticato un tumore. Da allora la Ferragni ha condiviso molte foto sui social, ricordando i momenti felici trascorsi in sua compagnia, come quello in cui l’ha vista la prima volta, il giorno in cui l’ha adottata. L’influencer ha poi chiesto ai suoi fan (20,3 milioni in tutto, dislocati in ogni parte del mondo) di raccontarle se avessero mai avuto esperienze del genere e come si fossero comportati a riguardo.

Chiara Ferragni e Fedez, il post di incoraggiamento a Mati

