L’apprezzatissimo Costantino Della Gherardesca è affetto da una problematica di salute non da poco. Ne parla lui stesso nel corso di una intervista.

L’emergenza epidemia ha sconquassato il palinsesto delle reti televisive italiane. E ‘Ballando con le Stelle’ si vedrà a settembre per questo motivo, dopo che per ovvie ragioni Milly Carlucci non è potuta andare in onda ad inizio anno. Allo ormai storico show della Rai che va in onda in maniera ininterrotta ogni anno dal 2005 prenderanno parte come al solito dei volti noti dello spettacolo italiano.

Si parla della partecipazione di Elisa Isoardi, e con grande insistenza anche di Costantino Della Gherardescha. Lui già da diverso tempo ha raggiunto la migliore forma possibile, grazie ad un percorso incentrato sul fargli perdere i chili in eccesso. Il conduttore tv e radiofonico oggi appare irriconoscibile rispetto a come si presentava diverso tempo fa. E si sta allenando per farsi trovare pronto a ‘Ballando con le Stelle’. Purtroppo apprendiamo di alcuni problemi alquanto seri ad una gamba, e dei postumi di questi incidenti accaduti in passato.

Costantino Della Gherardesca, i problemi permanenti ad una gamba