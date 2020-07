Creme solari, un pericolo che rimane nel sangue. Di cosa si tratta

E’ consigliato mettere la crema solare prima di andare in spiaggia, ma attenzione alcune sostanze chimiche pericolose rimangono a lungo nel sangue

E’ arrivato il caldo, il sole scotta e bisogna fare attenzione a non bruciarsi quando si va al mare o in montagna. E’ per questo che gli esperti consigliano l’uso delle creme solari, ma c’è una novità, alcune sostanze chimiche sono pericolose e rimangono a lungo nel sangue. Lo dimostra uno studio Food and Drug Administration che conferma quanto già emerso da una precedente ricerca eseguita l’anno scorso, secondo cui le sostanze chimiche potevano rimanere 24 ore nel sangue.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Incidente domestico, una tragedia per mamma e figlia

Creme solari, cosa dobbiamo sapere