Dimagrire velocemente: scopri i segreti delle star

Dimagrire velocemente si può? I post su Instagram delle star scatenanto la curiosità dei fans. Ecco i segreti di bellezza delle star.

L’estate è ormai arrivata e molte star hanno già affrontato e superato la prova costume. Tra le tante vip, oltre a Melissa Satta, Mercedesz Henger e Martina Stella, solo per citarne qualcuna, c’è anche chi ha spiazzato tutti. E’ il caso di Noemi che, conclusa la quarantena, ha affrontato la sua prova costume lasciando tutti senza parole. Molti, infatti, hanno fatto fatica a riconesere la cantante che è assolutamente in perfetta forma, ma quali sono i segreti di bellezza della star? Andiamo a scoprire insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—->Detox Water, cos’è e come si prepara l’acqua che fa miracoli

I segreti delle star: come dimagrire velocemente

In questa foto, Noemi appare sorridente e assolutamente bellissima mentre consuma il suo pasto. Come ha fatto la cantante a trovare la sua forma perfetta? Come riescono tutte le vip a mantenere il fisico in forma? Noemi ha abbinato un’alimentazione sana ed equilibrata ad un allenamento continuo. La cantante ha scelto yoga, bicicletta e tabata, una forma di allenamento cardiovascolare anaerobico molto intenso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Anguria, tutti i benefici del frutto dell’estate. Ma fate attenzione

L’attrice australiana Rebel Wilson è dimagrita senza seguire una dieta particolare, ma semplicemente correggendo l’alimentazione e praticando tanto sport. Dalla sua tavola ha eliminato le bevande zuccherate e il cibo spazzatura sostituito preferendo alimenti integrali, frutta, verdura, carne, pesce, avocado, legumi, uova e fino a 35 gr. di fibre al giorno.

Adele, invece, ha seguito la dieta Sirt che si basa sull’assuzione di determinati alimenti che contengono alcune proteine che aiutano ad accelerare il metabolismo. Inoltre, anche la cantante si è allenata con il personal trainer Pete Geracimo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Curcuma: le proprietà e i benefici per la nostra salute

Anche Chris Pratt è testimone di un grande cambiamento ha raccontato di aver perso 14 kg bevendo tanta acqua e andando in bagno entro le 10 della mattina almeno tre volte.