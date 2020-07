Si è spento Georg Ratzinger morto a 96 anni di età. Le condizioni di salute del Monsignore e fratello di Papa emerito Joseph erano peggiorate di recente.

È morto il fratello di Joseph Ratzinger. Georg Ratzinger, 96 anni, era più grande di tre rispetto al Papa emerito. Nei giorni scorsi quest’ultimo si era recato in visita in Germania proprio per stare al capezzale di Georg, le cui condizioni di salute si erano recentemente aggravate. Tanto da fare presagire il peggio. Peggio che purtroppo è avvenuto.

Il fratello maggiore di Ratzinger si è spento nelle scorse ore a Ratisbona. Anche lui era un’alta eminenza religiosa, con una vita intera dedicata alla Chiesa. Per un trentennio Georg aveva diretto il coro maschile delle voci bianche del duomo di Ratisbona. Il Papa emerito aveva visitato l’ormai suo defunto fratello dal 18 al 22 giugno scorsi, nonostante fosse ormai da tempo impossibilitato a spostarsi in autonomia.

Georg Ratzinger morto, il Papa emerito gli aveva fatto visita di recente

Infatti Joseph Ratzinger venne intercettato quasi due settimane fa mentre era in sedia a rotelle. Con lui c’era Georg Gaenswein, oltre ad un infermiere, un medico, una memores domini ed il vicecomandante del Corpo della Gendarmeria delle Guardie Svizzere che presiede lo Stato della Città del Vaticano. I due fratelli hanno sempre vissuto con un legame reciproco molto forte. Entrambi vennero ordinati sacerdoti nello stesso giorno, il 29 giugno 1951, nella città tedesca di Frisinga.

