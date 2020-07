Incidente domestico, una tragedia per mamma e figlia

Tragedia, un incidente domestico ha tolto la vita ad una bambina di 4 anni e sua madre è in fin di vita. Cosa è successo secondo le prime ipotesi

Un tragedia, è la storia di una mamma e una figlia, consumata a Londra ieri pomeriggio. Non è chiara la situazione, la polizia ha aperto un’inchiesta e sta indagando sull’accaduto. Da quanto riporta il “Daily Mail”, un incidente domestico che ha tolto la vita ad una bambina di quattro anni e le condizioni della madre sono gravi, è in prognosi riservata e la sua ferita è potenzialmente letale.

Incidente domestico, cosa è successo

La notizia dell’accaduto è stata data da alcuni inquilini del palazzo Mitcham, edificio in cui sono state ritrovate le due vittime. Sono stati avvistati polizia e pronto soccorso, che hanno portato immediatamente le due in ospedale. Sia la madre che la figlia avevano delle ferite molto gravi, anzi letali, di cui ancora non si è scoperta l’origine. Al momento, gli agenti di polizia confermano che si è trattato di un tragico incidente domestico. Gli esperti hanno effettuato i rilevamenti utili a ricostruire la dinamica ma non vi sono ancora ricostruzioni ufficiali. Inoltre, nonostante sia stata aperta un’indagine, al momento non ci sono stati arresti e non ci sono dei sospettati. In queste ore proseguono le indagini, le ipotesi sono tante e nessuna esclude l’altra. Saranno gli agenti di polizia a dare ulteriori informazioni al riguardo.

Per la bambina non c’è stato nulla da fare, ora è la madre a lottare tra la vita e la morte. Per il momento non ci sono notizie sul suo stato di salute.