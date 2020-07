Laura Chiatti, il selfie allo specchio: stesa sul letto fa sognare – FOTO

Laura Chiatti continua a mostrare la sua bellezza e la sua sensualità sul web con scatti favolosi su Instagram.

Laura Chiatti è una delle attrici italiane più apprezzate dagli spettatori. La nativa di Castiglione del Lago, prima di intraprendere la sua carriera nel mondo della recitazione, ha provato ad affermarsi come cantante esibendosi anche alla trasmissione ‘Karaoke’ di Fiorello. Le sue performance in ‘Un posto al sole’ e in ‘Carabinieri’ non sono passate inosservate: anno dopo anno Laura ha conquistato sempre più popolarità. La Chiatti ha avuto diverse relazioni più o meno importanti: prima con Silvio Muccino, poi con Francesco Arca, poi con Davide Lamma. Nel 2014 si è legata sentimentalmente a Marco Bocci: i due hanno deciso di sposarsi nel 2014 e hanno avuto in seguito due figli. La coppia, qualche giorno fa, ha vissuto trenta minuti di panico totale: a causa di un guasto tecnico Marco e Laura sono restati chiusi in ascensore. Nonostante la brutta disavventura, la Chiatti continua ad essere attiva sui social: il suo ultimo scatto ha collezionato ben 7mila cuoricini.

Lo scatto sul letto di Laura Chiatti

