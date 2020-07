Levante, apprendista astronauta con un abito “spaziale” – FOTO

Levante è pronta e sta per tornare. Il 7 luglio esce il suo nuovo album, “Sirene”, e la copertina è letteralmente “spaziale”.

Claudia Lagona, in arte Levante, è stata uno dei volti più freschi dell’ultima settimana sanremese. Già ampiamente conosciuta dal pubblico più giovane, la sua musica in poco tempo è arrivata davvero a tutti ed il suo singolo Tikibombom ha risuonato nelle radio per mesi. Chiacchieratissima anche la sua storia con il vincitore di Sanremo, Diodato, a cui la cantante ha dedicato “Antonio”, un brano facente parte del suo ultimo album. La storia tra i due è finita da un po’ e molti si sono chiesti se “Fai rumore”, la canzone vincitrice di Sanremo, non fosse dedicata a lei, ma Diodato non ha mai confermato le voci. In compenso il cantante ha ammesso di aver scritto per Levante “Quello che mi manca di te”, brano inserito nell’album “Che vita meravigliosa”.

Levante, il nuovo album: tema marittimo o spaziale?

Ad oggi Levante vanta quattro album pubblicati in dieci anni di attività. L’ultimo di questi, Magmamemoria, ha avuto un successo incredibile. Ora la cantante sta per tornare e lo fa in grande stile, con un album che si prospetta misterioso, intenso ed accattivante. Per annunciarlo, Levante ha pubblicato una foto con un outfit davvero particolare. Clicca su “successivo” per vederlo!