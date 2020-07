Ludovica Pagani, il pink mood devastante, che fisico – FOTO

Ludovica Pagani colpisce ancora, lo scatto tutto in rosa su Instagram è assolutamente da impazzire: tutte le curve della influencer in bella vista

E’ una delle bellezze più in voga su Instagram, soprattutto se la associamo al mondo del calcio. Ludovica Pagani, bergamasca, è in grandissima ascesa negli ultimi tempi tra i trend topic del popolare social network. La biondissima ed esplosiva lombarda si è fatta conoscere negli anni per varie apparizioni sul web e in trasmissioni sportive, diventando una delle beniamine assolute dei calciofili. Anche se molto giovane (ha compiuto pochi giorni fa 25 anni), si sta lanciando alla grande nel mondo dello show business e ad ogni scatto fa innamorare sempre di più i suoi followers.

Ludovica Pagani, bellezza in rosa stratosferica: si vede tutto

Le sue foto sono ormai un cult per chi la segue e lei non si smentisce mai. Questa volta, strappa letteralmente applausi per un look completamente in rosa assolutamente da sballo. Un ‘pink mood’, come lo ha definito la stessa Ludovica nella didascalia, che non può non colpire l’attenzione di chi guarda. Un vestitino rosa che ne mette in risalto sia il lato A, con una scollatura generosissima, che le gambe, lunghe e affusolate.

Il suo sguardo ammiccante e seducente all’obiettivo fa il resto. Una bellezza che raccoglie commenti entusiasti e migliaia di like in men che non si dica. Anche grazie a lei, sarà un’estate davvero molto ‘calda’ sui social network, c’è da scommetterci.

