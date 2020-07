Martina Stella è scatenata, serie di FOTO una più bella dell’altra, attraente

“Prossima meta Forte dei Marmi”, Martina Stella dà notizia della sua prossima vacanza attraverso l’ultimo shooting realizzato a Roma

La Martina Stella del film “L’ultimo bacio” di Muccino che la portò alla ribalta a soli 16 anni, ora di anni ne ha 36 ma è ancora bellissima e sembra che per lei valga il detto riferito al vino, ovvero che invecchiando migliora.

La giovane di Impruneta continua a fare strage di cuori sulle sue pagine social e il solo Instagram conta ben 450mila fan. Scatti condivisi che mettono in mostra la fisicità statuaria dell’attrice bionda dal volto angelico ma dalle fattezze di una divinità. Gli ultimi scatti realizzati da Chiara Gasbarri per uno shooting con Bluemarine sono un incanto.

Martina Stella ha incantato Instagram condividendo alcuni scatti da capogiro

Gli scatti realizzati nella hall di Palazzo Dama a Roma ritraggono Martina Stella come una minerva pronta alla caccia mentre indossa un abito firmato Blumarine dalla foggia amazzone stretto in vita da una cinta. Miniabito con fantasia safari e un cerchietto con finte gemme blu per esaltare la chioma bionda di Martina, trucco naturale e pose sensuali che ne mettono in evidenza le gambe chilometriche.

“Pronta per vivere le vacanze 🤩Sarò qualche settimana a Forte dei marmi con la mia famiglia ❤️Voi con chi passerete le vostre vacanze?👇” scrive Martina a suoi fan e dà così un indizio sulla sua prossima meta turistica. I commenti sono entusiasti: “Incredibilmente incantevole, meravigliosamente affascinante, bellissima”, “Splendi come il sole”. Ed è vero, Martina splende come il sole di luglio ed è più bella che mai.

