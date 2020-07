Mascherine, quali usare con il caldo: il parere dell’esperto

L’emergenza coronavirus non è ancora finita e bisogna rispettare le regole anti contagio. Quali mascherine vanno usate con il caldo: il parere di Bassetti.

L’Italia continua ad affrontare la minaccia coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino, oggi sono 182 i nuovi contagiati: il numero totale è salito così a 240.760. Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono state 24 vittime legate al nuovo Covid-19: dall’inizio dell’emergenza i morti sono 34.788. Con l’arrivo del caldo è sicuramente più difficile rispettare le regole anti-contagio. La mascherina comincia a dare fastidio: come se non bastasse, in spiaggia, al parco e in strada è difficile rispettare il divieto di assembramento. La mascherina, tuttavia, è uno dei dispositivi più importanti per evitare il contagio. Per questo motivo l’esperto Matteo Bassetti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato quale mascherina va indossata con il caldo.

Mascherine e caldo, le parole di Bassetti

L’infettivologo Matteo Bassetti, in un post su Facebook, ha spiegato quali mascherine vanno usate con il caldo.