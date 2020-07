Mondo del poker in lutto: morto noto giocatore italiano

Il noto giocatore di poker italiano Matteo Mutti è morto all’età di 29 anni a causa di una malattia incurabile. Numerosi i messaggi di cordoglio dopo la notizia della scomparsa.

Mondo del poker in lutto per la scomparsa di Matteo Mutti, giocatore 29enne vincitore di diverse competizioni. Mutti, originario di Tirano, in provincia di Sondrio, che avrebbe compiuto 30 anni tra poco più di un mese, è deceduto a causa di una malattia incurabile. Numerosi i messaggi di cordoglio in ricordo del giocatore che aveva sbaragliato la concorrenza per due volte nel Ring Wsop Circuit e nell’Ipt nel 2015. I funerali di Matteo verranno celebrati oggi, mercoledì 1 luglio, a Tirano nella parrocchia di San Martino.

Matteo Mutti, noto giocatore di poker italiano, è deceduto dopo aver lottato contro una malattia incurabile. Originario di Tirano, comune in provincia di Sondrio, Mutti era molto apprezzato nel circuito pokeristico sia per le sue doti da giocatore nel No Limit Hold’em sia per quelle umane.

Il noto giocatore, che avrebbe compiuto 30 anni tra poco meno di un mese, si era avvicinato al mondo del poker nel 2011 ottenendo formidabili risultati sia online che dal vivo. In carriera ha conquistato un titolo Ipt (Italian Poker Tour) nel 2015, penultima edizione del torneo poi cancellato e sostituito dal PokerStars Festival, due anelli Wsop Circuit ed un side Ept (European Poker Tour). Successi a cui si aggiungono anche una quarantina di cash, per un totale di circa 300mila dollari vinti in carriera.

Diffusasi la notizia della scomparsa sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio in ricordo del giocatore di poker, anche sui social network. Su una pagina Facebook legata al mondo del poker si legge: “I post che non vorremmo mai fare, soprattutto quando si parla di un ragazzo di trent’anni. Sentite condoglianze ai cari di Matteo Mutti per la grave perdita. Ti vogliamo ricordare così – si conclude il post- vincente e sorridente come eri sempre ai tavoli da gioco. RIP Matteo”.

I funerali di Matteo, come riporta la redazione de Il Giorno, si celebreranno oggi, mercoledì 1 luglio, alle ore 14:30 nella parrocchia di San Martino della sua città natale in provincia di Sondrio.