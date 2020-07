Pamela Prati da brividi sul mare | Il VIDEO incandescente

Pamela Prati sempre più da capogiro su Instagram, dove mette in mostra il suo fisico da urlo con un video mentre sta in piedi sul mare

Sempre spettacolare Pamela Prati che a 61 anni dimostra ancora di avere un fisico mozzafiato. Reduce dalla celebre vicenda delle finte nozze con il fidanzato, poi rivelatosi non esistente, Mark Caltagirone, la bella showgirl si è ora messa alle spalle quel triste momento. Per i pochi che ancora non la conoscessero, la storia ha riguardato lei e questo presunto uomo conosciuto online, dal nome di cui sopra.

Tra i due sarebbe poi nata una “relazione” che poi avrebbe dovuto portare al matrimonio. Peccato che a un certo punto alcune fonti di informazione abbiano notato come in questa narrazione non tutto tornasse. E alla fine – secondo la showgirl – lei avrebbe scoperto la verità.

