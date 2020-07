Tina Cipollari, dimagrimento drastico: il motivo preoccupa i fans – FOTO

Tina Cipollari, dimagrimento drastico in pochissimo tempo: il motivo preoccupa i fans

Tina Cipollari si è fatta conoscere al pubblico per il suo ruolo da protagonista indiscussa, prima tronista e poi opinionista di Uomini e Donne. Pilastro del programma di Maria De Filippi, si prende sempre gioco di sé parlando del suo fisico: è sempre stata un po’ in carne perché le piace mangiare e non ha mai fatto di questo un segreto. Ultimamente, però, è dimagrita molto.

Tina Cipollari troppo magra: c’è aria di crisi con il fidanzato?

Proprio all’inizio di quest’anno Maria De Filippi aveva provato a farle fare una dieta, facendola seguire da una professionista, ma dopo aver perso diversi chili Tina ha gettato la spugna. Ora, dopo un periodo di quarantena molto difficile, i suoi fans iniziano a pensare che ci sia aria di crisi con il suo fidanzato. Soprattutto dopo le sue ultime dichiarazioni. “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante. Devo dire che avendo i miei tre figli a casa con me ho una vita piuttosto impegnata, e grazie a Dio, non conosco la noia”.

Pare infatti che dopo San Valentino i due non si siano più visti. Un periodo lungo tre mesi. Qualcosa che è capitato anche a molte altre coppie. L’ultima foto risale a febbraio, pubblicata dall’imprenditore, poco prima che esplodesse la pandemia e scattasse il lockdown in gran parte del mondo.

