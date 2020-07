Al Bano tradito da Loredana Lecciso: la foto durante una romantica cena

Al Bano ha da poco dichiarato di essere tornato con Loredana Lecciso già da molto tempo, ma di aver tenuto la cosa nascosta per non turbare gli equilibri familiari

Molti fan di Al Bano e Romina Power credono che il cantante abbia tenuta nascosta la sua relazione con Loredana Lecciso per “tenersi buona” la sua ex, con cui ha ripreso un ottimo rapporto lavorativo, tanto da portarlo anche all’ultima edizione di Sanremo come ospite insieme proprio alla Power. Spunta adesso la prova che Al Bano non sia stato sincero con Romina né con i suoi fan. Un anno fa, quando il Leone di Cellino San Marco già ero tornato con Loredana Lecciso, aveva dichiarato di non essere innamorato né di Romina Power né della showgirl. Le sue parole furono queste: “Non sono innamorato di Romina e non sono neppure innamorato di Loredana. Io sono mio”. Al Bano si definiva “strasingle”, dicendo che non si innamora con molta facilità. Ha poi detto che la notte non sente affatto la mancanza di una donna visto che la vita lo ha portato in questa condizione e gli sta bene.

La foto “traditrice” di Loredana Lecciso con Al Bano

Loredana Lecciso, giusto un anno fa, il 25 luglio 2019, ha pubblicato la foto qui sopra su Instagram, insieme ad Al Bano ma lui non si è accorto di nulla visto che la showgirl ha scattato un selfie e alle sue spalle c’era proprio il cantante pugliese.

La foto dunque dimostra come i due già un anno fa stessero insieme. Non è vero quello che ha detto Al Bano proprio un anno fa sul fatto che era “strasingle”. Il cantante sicuramente lo avrebbe fatto per proteggere gli equilibri familiari.