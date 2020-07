Alba Parietti, lato B da 20 enne, boom di like – FOTO

“Oggi compie 59 anni. Uno in meno dei 60. E no, penso che la chirurgia non l’ha rovinata. Alba va bene così: ha definito un’estetica”, parola di Moreno Pisto

È uscita oggi un’intervista su Donna Moderna a penna di Moreno Pisto che ha intervistato Alba Parietti per il suo 59esimo compleanno. Il pezzo è stato riportato in tre pezzi direttamente sulla pagina Instagram di Alba che si complimenta con il giornalista per la sagacia con cui racconta il suo scoprire la conduttrice, attrice e showgirl italiana. Un’Alba a detta di Pisto molto spigliata, simpatica, autorevole. “A distanza di anni si può dire: la migliore. Più sexy di Ilaria D’Amico (però forse meno competente), più sexy (e anche più competente) di Diletta Leotta”.

Continua Pisto: “Io in redazione a Segrate, lei in Sardegna (se non ricordo male). Dall’altra parte del telefono sentivo il mare, la immaginavo sotto l’ombrellone, in costumino, occhialoni, manicure perfetta, smalto deciso come lei. Un’ora di telefonata spezzata in tre parti; spezzata perché ogni tot lei riceveva la chiamata del figlio e interrompeva la nostra chiacchierata: “Scusa mi sta chiamando mio figlio, dammi un secondo”. Io pensavo: che bello avere Alba tutta per sé, che la chiami e lei smette di dedicarsi a qualsiasi cosa stia facendo per darti retta. Che poi che ne so, magari non è neanche così, ma mi piaceva pensarlo […]”

“[…] A un certo punto le chiesi: quale donna avrebbe amato? Lei mi rispose: “Patty Pravo”. Qualche mese dopo fu invitata alle Invasioni barbariche di Daria Bignardi. La Bignardi le fece: “Lei ha rivelato a Moreno Pisto che avrebbe amato Patty Pravo…”. Il mio nome accostato al suo in diretta mi provocò un moto di gioia e di soddisfazione. Alba Parietti è stata la prima, è i Novanta e i Duemila. Oggi compie 59 anni. E no, come canta Salmo, non mi è mai capitato di vedere un’altra Alba così”.

Alba Parietti lascia tutti i suoi fan su Instagram a bocca aperta pubblicando quest’ultima parte dell’intervista per Donna Moderna a margine di una foto che la ritrae di spalle mentre al mare sta facendo la doccia: costume intero nero che ne enfatizza le gambe da ventenne nonostante oggi di anni ne compia 59. Il mare alle sue spalle ma è inevitabile anche per una donna non ammirarne le fattezze sinuose e le coscie chilometriche. I followers implodono: “Quando la bellezza e l’intelligenza non hanno confini…🌺🌹🌹Alba Parietti è LEI”. Auguri Alba.

