Aurora Ramazzotti, jogging con outfit che fa salire la pressione – Foto

Aurora Ramazzotti si allena all’aria aperta e si mostra in tutta la sua spontanea bellezza. Cappellino e capelli legati e molto altro

Aurora Ramazzotti in super forma non si ferma di allenarsi nemmeno d’estate. La bella figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è allenata intensamente durate tutta la quarantena e ora che finalmente c’è il sole, le belle giornate e si può fare sport all’aperto ne approfitta per continuare il suo allenamento.

Fisico scolpito, veramente molto asciutto quello che mostra la giovane. Una silhouette impeccabile e un outfit che fa salire la pressione. È così che si mostra Aurora mentre fa jogging al calar del sole.

Legging nero attillatissimo che arriva poco sotto il polpaccio, top nero e bianco cortissimo ma anche un po’ scollato che nell’Instagram Stories mostra il dolce decolleté della presentatrice. Foto tacchina scattata dall’alto mentre lei cammina a passo sostenuto, sorride ed ironizza sul suo calzino che ha infilato nell’elastico del legging.

Il perché lo spiega direttamente lei: ha corso così tanto che le si è addormentato il piede. Aurora infatti deve raggiungere il traguardo di 15 km di corsa o di camminata e il motivo è ben preciso.

