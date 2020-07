Bevanda bruciagrassi: come prepararla a casa con soli 3 ingredienti

Come preparare comodamente a casa una bevanda bruciagrassi con soli tre ingredienti: ecco la procedura da seguire per non sbagliare.

Esistono tantissime bevante che potrebbero aiutarvi a perdere peso abbinate ad un’alimentazione sana ed equilibrata e ad un regolare esercizio fisico. Alcune bevande bruciagrassi possono essere preparate comodamente a casa utilizzando pochi ingredienti facilmente trovabili in un supermercato. Andiamo a scoprire come preparare una bevanda bruciagrassi casalinga.

Come preparare una bevanda dimagrante a casa

La bevanda bruciagrassi appositamente studiata da Healthy Food Style si prepara con prezzemolo, limone, aceto di mele e acqua. In particolare, servono:

– 3 cucchiai di prezzemolo tritato

– 1 limone

– 1 cucchiaio di aceto di mele

– 2 bicchieri di acqua

La prima cosa da fare è tritare il prezzemolo. Poi portate ad ebollizione l’acqua e versatela sul prezzemolo che avrete sistemato in un recipiente adatto a contenere anche l’acqua. Lasciate raffreddare e successivamente aggiungete l’aceto di mele e il succo di un limone appena spremuto. Mescolate bene prime di bere.

Questa bevanza, come fa sapere Healthy Food Style andrebbe bevuta ogni sera e abbinata ad un’alimentazione sana ed equilibrata. Per riuscire a perdere peso in modo naturale e senza pericoli per la propria salute, la prima cosa da fare è rivolgersi ad un nutrizionista che saprà consigliarvi l’alimentazione giusta per il vostro corpo e le vostre esigenze. Alla dieta è necessario abbinare anche un regolare esercizio fisico e anche in questo casa la cosa ideale sarebbe rivolgersi a degli esperti del settore.

I rimedi naturali come le bevande dimagranti da poter preparare a casa possono solo aiutare. La prima regola, dunque, quando si decide di mettersi a dieta è rivolgersi ad un nutrizionista esperto.