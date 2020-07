Bianca Guaccero è pronta per nuove sfide e opportunità che la vita ha in serbo per lei. Intanto si gode l’ultima puntata di “Detto Fatto”

Bianca Guaccero ha appena concluso un’esperienza magnifica che l’ha fatta cambiare sotto molti aspetti. E’ lei stessa a dichiararlo in un post su Instagram. La donna è stata impegnata nella conduzione di “Detto Fatto”, programma televisivo di Rai 2.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Al Bano tradito da Loredana Lecciso: la foto durante una romantica cena

Bianca Guaccero, quel vestito che la rende più sensuale