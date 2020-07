Stefano De Martino ha una bionda. Lo sfogo di Belen: “L’amore è per la gente vera”

Il ballerino, conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino è stato immortalato su una barca in compagnia di una bionda. Belen si infuria

E’ partito il totogossip per la nuova misteriosa fiamma di Stefano De Martino. Il ballerino di Made in Sud è sotto l’occhio del ciclone dei media in questi giorni frenetici, impegnati a concepire il giustificato motivo della rottura con Belen Rodriguez.

Il 30enne nativo di Torre Annunziata viene costantemente pedinato e associato ad un nuovo volto femminile ogni giorno che passa. Dall’ex ballerina del programma comico di Rai 2, presieduto dallo showman, fino all’accostamento di Fatima Trotta, sua corregionale e collega presentatrice di Made in Sud, bollate come intrattenimenti amorosi di De Martino dopo la triste separazione con Belen Rodriguez.

Il clamore attorno a De Martino sta accrescendo e diventando oggetto di pressioni non indifferenti per il giovane ragazzo. Oggi il Direttore del Settimanale “Nuovo”, Riccardo Signoretti ha dedicato l’immagine di copertina interamente alle presunte scappate dell’ex ballerino di Amici.

Lo sfogo di Belen Rodirugez: De Martino ci ride sù

Nell’ultima foto il giovane si rilassa su una barca, in compagnia di una ragazza bionda misteriosa. Sorrisi e scambi di battute fanno pensare ad un mix di affinità ed empatia a testimonianza che dalle parti di Stefano sia davvero tornato a splendere il sole.

Discorso inverso per Belen Rodriguez che proprio non riesce a darsi pace dell’immediata consolazione dell’ex marito, senza cercare un minimo confronto. La showgirl argentina sembra decisamente provata dalla rottura definitiva con l’ormai ex marito napoletano. La triste vita della Rodriguez fa rima solo con sfoghi e indignazioni metaforiche contro il “malammore“, condivise sui social e di chiaro riferimento a Stefano De Martino.

Belen Rodriguez si è lasciata andare con un “l’amore è per la gente vera”, accentuando il suo stato di malessere psicofisico, nebulizzato in parte dalle strette al petto con il figlio Santiago.

Il tutto mentre Stefano se la ride, prendendo il largo con una bionda, dalle curve faraoniche e accovacciata con una posa piccante in direzione del suo presunto e nuovo toyboy.

