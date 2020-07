Caterina Balivo non smette di incantare sui social: l’ultima foto in costume è da infarto.

La bellezza di Caterina Balivo non la si scopre di certo oggi. La napoletana, infatti, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza verso la fine degli anni ’90 e ha esordito in televisione nel ruolo di Valletta al programma “Scommettiamo che…?”. Dopo alcune importanti collaborazioni, Caterina si è affermata sempre di più come conduttrice. Negli ultimi anni la 40enne ha guidato con enorme successo ‘Vieni da me’ per 350 puntate. La Balivo è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta ben 1,4 milioni di follower. La classe ‘1980 illumina il mondo del web con scatti esuberanti in cui mette in mostra un fisico da applausi. L’ultimo scatto condiviso in rete ha lasciato i fan a bocca aperta: la napoletana in costume mette in mostra un corpo favoloso.

Lo scatto da urlo di Caterina Balivo

Caterina Balivo è inarrestabile sui social. La sua ultima foto in costume ha collezionato in poco tempo più di 7mila cuoricini. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.