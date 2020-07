Come sostituire il burro a tavola, alternative e consigli

Sostituire il burro nelle preparazioni salate e dolci è diventata un’esigenza sempre più richiesta. Vediamo come fare e con quali ingredienti

Il burro è un alimento molto utilizzato in cucina per preparare le ricette più diverse, da quelle salate e quelle dolci. Rende tutto buono e saporito ma la sua pecca è di essere un alimento molto grasso e quindi non del tutto leggero.

Ecco perché sempre più gente è costretta a sostituirlo, spesso a malincuore, dalla propria dieta in favore di ingredienti più delicati, meno grassi e anche di più facile digeribilità. E non sono solo i vegani che fanno questo tipo di scelte ma anche le persone che hanno problemi di digestione, di allergie, gli intolleranti al lattosio e non solo.

Sostituire il burro è possibile e le alternative tra le quali scegliere, sia di origine animale che vegetale, sono diverse, senza rinunciare a gusto e sapore. Di certo è più facile impiegare elementi più leggeri nelle ricette in cui il burro è previsto fuso, un po’ più complicato per quelle in cui invece è previsto allo stato solito. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che possono sostituire il burro.

Come sostituire il burro a tavola, gli ingredienti da usare

Sostituire il burro a tavola è possibile sia con ingredienti di origine animale e derivanti dal latte che con alternative vegetali. Ricotta, panna e yogurt sono ideali per diverse preparazioni.

La ricotta, da usare nella stessa quantità del burro, si può usare nei dolci che si preparano con una lavorazione manuale. La panna e lo yogurt, invece, da usare con un quarto in più rispetto alla proporzione del burro, sono ottimi sia per realizzare tantissimi tipi di dolci che per mantecare le preparazioni salate.

Ma c’è spazio anche per le alternative vegane, ingredienti vegetali che non presentano tracce di origine animale utili per chi segue una dieta vegana o anche per chi, per diversi motivi, non può assumere latticini.

C’è da dire che le alternative vegetali non sempre sono meno caloriche del burro ed è il caso soprattutto della margarina. È di certo l’ingrediente più simile al burro proprio come composizione. Quest’ultima, come tutte le altre alternative, mantiene le stesse proporzioni del burro per via della consistenza molto simile.

Tra le altre opzioni troviamo gli oli vegetali, da quello di olivo a quello di semi, come quello di girasole, mais o arachide. Il primo si usa soprattutto nelle ricette salate ma anche per friggere e soffriggere, i secondi pee realizzare i dolci.

Altra possibilità tra la quale scegliere è la polpa di avocado, morbida e con un sapore delicato, è molto indicata per preparare i dolci.

