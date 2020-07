Elisabetta Gregoraci ha condiviso una nuova foto in rete: la conduttrice si posta in accappatoio.

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate e seguite dal pubblico italiano. Dopo un inizio da modella e alcune partecipazioni a concorsi di bellezza – arrivò 24esima a Miss Italia nel 1997- ha iniziato a intraprendere la sua carriera da conduttrice. Emilio Fede le assegnò ‘Sipario del Tg4’ e le previsioni meteo delle ore 19 del ‘TG4’. Negli ultimi anni, invece, Elisabetta è stata il volto di ‘Made in Sud’, guidando il programma insieme a Fatima Trotta e Stefano De Martino. L’ex moglie di Flavio Briatore ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 1,2 milioni di follower. La 40enne ama condividere foto spettacolari mettendo in mostra il suo corpo da applausi. Poco fa Elisabetta ha messo in rete una foto in accappatoio.

Lo scatto in accappatoio di Elisabetta Gregoraci

La Gregoraci ha meravigliato i fan pubblicando su Instagram uno scatto in accappatoio. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.