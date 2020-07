Juventus, nuovo scambio con il Barcellona: in ballo un top player blaugrana

La Juventus, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, starebbe trattando con il Barcellona per arrivare all’attaccante francese Antoine Griezmann.

Dopo la vittoria in trasferta con il Genoa, la Juventus prepara la delicata sfida contro il Torino di sabato, match valido per la 30esima giornata di campionato. Mentre gli uomini di Sarri lavorano sul campo per mantenere solido o magari allungare il distacco sulla Lazio in classifica, la dirigenza è impegnata nelle trattative di calciomercato. Nei giorni scorsi si è concluso lo scambio con il Barcellona Pjanic-Arthur con visite mediche e firme sui contratti, ma pare che le trattative tra le due società non siano concluse. Secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti bianconeri avrebbero puntato un top player blaugrana: Antoine Griezmann, che negli ultimi tempi non sta trovando troppo spazio nella rosa di Setien.

Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano Griezmann: possibile nuovo scambio con il Barcellona

Si sarebbe aperto un asse di calciomercato tra Juventus e Barcellona. Dopo lo scambio Pjanic-Arthur, di cui già sono stati definiti i dettagli nero su bianco, le due società starebbero intavolando una nuova operazione che metterebbe in ballo tre giocatori. Secondo quanto rivelato dall’inviato di Rai Sport Paolo Paganini, le dirigenze starebbero lavorando ad uno scambio che porterebbe Antoine Griezmann a Torino e Douglas Costa e Adrien Rabiot in Spagna. Un nuovo top player, dunque, per la Vecchia Signora che già sogna un tridente formato dal francese, Dybala e Cristiano Ronaldo.

L’operazione potrebbe essere agevolata dallo scarso utilizzo dell’ex Atletico da parte del tecnico Setien. Dopo l’emergenza Covid, Griezmann in sei partite è sceso in campo da titolare solo in due occasioni, in entrambi i casi sostituito anzitempo, per un totale di 233 minuti sui 540 complessivi. Martedì nella sfida proprio contro i Colchoneros, il campione del mondo ha trovato spazio solo al 90’ minuto, circostanza che il suo ex allenatore Simeone ha definito “un’umiliazione”. Impiego che ha scatenato un vero proprio caso a Barcellona, considerato il valore di mercato del giocatore che si aggira intorno ai 100 milioni, basti pensare che i blaugrana, la scorsa estate, per prelevarlo dall’Atletico Madrid hanno sborsato 120 milioni di clausola rescissoria.

L’operazione tra Juve e Barca potrebbe, dunque, quasi eguagliare quella messa a segno dai bianconeri per il trasferimento di Cristiano Ronaldo. Questa volta, però, sul piatto ci saranno due contropartite tecniche: Douglas Costa e Rabiot, ai cui cartellini si aggiungerebbe un conguaglio economico. Il brasiliano, dopo il ritorno in campo, è divenuto il dodicesimo uomo di Sarri che nelle ultime tre gare ha preferito schierare Bernardeschi titolare con l’ex Bayern entrato poi a sostituirlo. Il centrocampista francese classe 1995, invece, non ha ancora convinto del tutto e probabilmente non è ancora entrato nei meccanismi della Juve. Entrambi, dunque, potrebbero divenire delle pedine di scambio per concludere il secondo affare di mercato tra Barca e Juventus.

Il ds Fabio Paratici, però, dovrà badare anche alla concorrenza. Secondo il giornalista Paganini, difatti, il Barcellona avrebbe proposto Griezmann anche ad Inter e Paris Saint-Germain. Nel primo caso, il francese potrebbe essere scambiato con Lautaro Martinez, mentre nel secondo con Neymar, entrambi nel mirino blaugrana da tempo.

