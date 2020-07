Lecco, omicidio-suicidio: il testo dell’ultimo messaggio di Bressi alla moglie

Mario Bressi, l’uomo che ha ucciso i suoi due figli a Margno (Lecco), avrebbe inviato un lungo messaggio alla moglie prima di togliersi la vita.

Emergono nuovi dettagli sul duplice omicidio consumatosi in provincia di Lecco, dove un uomo ha ucciso i suoi due figli, una coppia di gemellini di 12 anni, e poi si è tolto la vita. Mario Bressi nella notte di venerdì, dopo averli assassinati, avrebbe inviato una lunga email ed alcuni messaggi su WhatsApp alla moglie. In uno di questi, Bressi preannunciava la tragedia dicendo alla donna che dal giorno successivo avrebbe avuto problemi ben più grossi di quelli legati alla mensa dei bambini.

Strage di Lecco, l’ultimo messaggio di Mario Bressi alla moglie

“Prenderò il volo, domani avrai problemi ben più grossi della mensa dei bambini“. Così Mario Bressi scriveva alla moglie, dalla quale si stava separando, la sera del 29 giugno dopo aver ucciso i suoi due figli, Elena e Diego e poco prima di togliersi la vita gettandosi da un ponte a Margno, comune in provincia di Lecco. Dalle indagini, come riporta la redazione di Tgcom24, è emerso che l’uomo poco dopo il duplice omicidio avrebbe inviato una serie di messaggi su WhatsApp e una lunga email alla moglie preannunciando quanto sarebbe accaduto. Al loro interno diverse volte, l’autore ripeteva alla donna che non avrebbe più rivisto i gemellini.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ed i risultati dell’autopsia, l’uomo avrebbe strangolato a mani nude Elena e Diego, ma non è ancora chiaro se le due vittime siano state sedate, circostanza che si evincerà dagli esami tossicologici. Compiuto il duplice omicidio, l’uomo avrebbe poi vagato per il comune di Margno, gettando i telefoni dei bimbi in una campana di vetro ed, infine si sarebbe recato al ponte della Vittoria per togliersi la vita intorno all’alba. Proprio sul ponte, qualche secondo prima di gettarsi nel vuoto, ha inviato l’ultimo messaggio alla moglie scrivendo, come riporta Tgcom24: “Prenderò il volo, domani avrai problemi ben più grossi della mensa dei bambini”.

Messaggi che la madre delle due vittime ha visto alzatasi dal letto, quando ormai era troppo tardi.

