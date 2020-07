Maria De Filippi spaventata dal Covid-19: “Ho fatto 6 test sierologici”

Pur essendo una donna forte Maria De Filippi non nasconde le sue debolezze e a proposito del periodo del Covid-19, ha rivelato aver avuto molta paura del virus

In tanti sanno che Maria De Filippi è molto ipocondriaca e con il Coronavirus la situazione non è migliorata, anzi. La conduttrice di ‘Amici’ ha raccontato: “Confesso che per me non è stata una passeggiata. Ho fatto sei test sierologici, attuo mille precauzioni e ho viaggiato con i guanti e l’amuchina”… Nonostante le sue paure, in questo periodo ha condotto ‘Amici’ e ‘Amici Speciali’. Non si è sentita molto a suo agio dato si incontrata per lavoro con tantissime persone: “Non è stato facile perché dovevo vedere continuamente gente ed ero terrorizzata di beccarmi il coronavirus. La conduttrice della rete ammiraglia Mediaset, come detto, nota ipocondriaca, non ha quindi preso bene per niente la crisi sanitaria per la pandemia degli ultimi mesi.

L’ansia estrema di Maria De Filippi per colpa del Covid-19

Maria De Filippi ha confessato poi che in borsa e sul comodino aveva sempre il pulsometro per misurarsi spesso la saturazione e così poteva stare tranquilla nonostante il fatto che era molto angosciata. Una situazione davvero fastidiosa e difficile per la moglie di Maurizio Costanzo, che solo adesso ha finito le sue trasmissioni televisive. Potrà infatti ora godere di qualche giorno di relax ma nonostante sia in vacanza nella sua villa ad Ansedonia, non trova pace.

La De Filippi infatti ha concluso dicendo: “La verità è che non è ancora finita, dobbiamo tutti imparare a convivere con questo virus, dobbiamo abituarci al distanziamento e ragionare in maniera differente”.