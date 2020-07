Melissa Satta, bikini da urlo e addominali scolpiti. Un sogno – FOTO

Melissa Satta, desiderio esaudito per lei. Tanta voglia di Sardegna durante la quarantena e finalmente si mostra su Instagram dalla sua terra

Nata a Boston ma sarda nell’anima. La meravigliosa showgirl Melissa Satta non ha mai fatto mistero del legame che la tiene salda alle sue origini e alla sua terra. Durante il periodo di quarantena non sono mancati commenti da parte della modella sul suo profilo Instagram in cui sognava il momento in cui finalmente avrebbe potuto rivedere le sponde del suo mare.

E’ stata accontentata. Raggiante, stupenda, sorridente, pubblica delle foto vacanziere che allietano i suoi ben 4,3 milioi di follower. Mare cristallino della Sardegna, sole e divertimento per lei e il piccolo Maddox, il figlio avuto dall’unione con il marito, il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 29 Giu 2020 alle ore 11:05 PDT

Una notizia di qualche giorno fa suscitava dubbi su una probabile seconda gravidanza di Melissa Satta. Ora di dare un fratellino o una sorellina al suo primo genito? A quanto pare ancora no. E’ la stessa Melissa a smentire dicendo che, se e quando sarà, non si farà assolutamente alcun problema a rivelarlo.

Per lei va tutto a gonfie vele dal punto di vista privato, ha festeggiato 4 anni di matrimonio con Boateng il 25 giugno scorso. I due hanno attraversato una piccola crisi nel gennaio 2019, fortunatamente rientrata qualche mese dopo.

Melissa Satta, la vacanza in Sardegna e le forme da capogiro