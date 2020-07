Un bambino di soli 5 anni è morto a Pero (Milano) soffocato da un boccone andatogli di traverso mentre mangiava una brioche.

Tragedia alle porte di Milano: un bambino di soli 5 anni ha perso la vita soffocato da un boccone che gli ha ostruito le vie respiratorie. È accaduto a Pero, comune della provincia del capoluogo lombardo, nella giornata di martedì 30 giugno. La vittima, secondo una prima ricostruzione, stava mangiando una brioche in casa quando ha iniziato a tossire ripetutamente. I genitori, sentendo il bambino, hanno cercato di aiutarlo ad espellere il boccone ed hanno avvertito i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Intervenuti presso l’appartamento, dove si è consumato il dramma, anche gli agenti della polizia che sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Milano, bambino muore soffocato mentre mangia una brioche: inutili i tentativi dei soccorsi

Un bambino di soli 5 anni è deceduto nella giornata di martedì 30 giugno a Pero, comune alle porte di Milano. Il piccolo, secondo quanto riporta la redazione di Milano Today, stava mangiando una brioche in casa, quando ha iniziato a tossire per via di un boccone andatogli di traverso. I genitori del bimbo, che era divenuto cianotico non riuscendo più a respirare, sentendolo tossire, lo hanno subito soccorso ed hanno lanciato l’allarme. In pochi minuti presso l’appartamento è arrivato lo staff medico del 118, ma purtroppo era troppo tardi ed è stato possibile solo constatare il decesso del bambino.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia che hanno ascoltato i genitori, una coppa di origine egiziana titolare di una pizzeria nel comune del milanese. Gli inquirenti, riporta Milano Today, hanno anche provveduto ai primi accertamenti del caso ed hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Sconvolta l’intera comunità di Pero che ha appreso la notizia del decesso del piccolo ed ha inviato numerosi messaggi di cordoglio e solidarietà alla famiglia colpita dalla tragedia.

Un episodio molto simile si era consumato a Noci (Bari) il giorno prima, lunedì 29 giugno, quando un ragazzino di 12 anni era morto soffocato da un bocconcino di mozzarella che aveva ingerito durante un pranzo in famiglia.