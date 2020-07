Miriana Trevisan in rosa shocking, super seducente – FOTO

Miriana Trevisan, bellezza intramontabile per la showgirl nonostante sia alla soglia dei 50 anni: lo scatto su Instagram fa sfracelli

E’ stata una delle showgirl più in vista degli anni 90 e nei primi Duemila, riscuotendo grande successo fin dalle sue prime apparizioni con Non è la Rai. Parliamo di Miriana Trevisan, classe 1972, che nelle successive esperienze come velina di Striscia la Notizia, a La Corrida e a La Ruota della Fortuna, si è affermata come uno dei principali sex symbol all’italiana di quegli anni. Oggi, limita le sue apparizioni in tv come opinionista e si è data alla scrittura, ma rimane, a distanza di tempo, una donna ancora molto bella. Il suo fascino irresistibile è un vero e proprio marchio di fabbrica, inconfondibile per chi la ricorda sin dagli anni giovanili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miriana Trevisan completamente senza veli incanta il web – Foto

Miriana Trevisan, la vie en rose: lo scatto irresistibile