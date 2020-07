Calcio, Osimhen-Napoli a Capri arriva l’intesa: le cifre

Osimhen-Napoli, a Capri segnali d’intesa tra l’attaccante nigeriano ed Aurelio de Laurentiis. Il giocatore ha lasciato oggi Napoli

Il Napoli è vicinissimo all’ingaggio di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Lille ieri è stato a Capri ed ha discusso a lungo con il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis. Appuntamento in barca per i due, lontani da occhi indiscreti. Secondo le notizie che filtrano il giocatore avrebbe accettato la proposta del Napoli. Contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus a salire. Per quanto riguarda il club transalpino il Napoli vorrebbe chiudere intorno ai 45 milioni più il cartellino di Ounas mentre il Lille ne vorrebbe 60 cash. Si potrebbe chiudere a 50 ma la trattativa non è impossibile. La squadra francese è ben disposta verso il Napoli dopo la fumata nera dello scorso anno con Pepe, finito poi all’Arsenal. Il Lille lo aveva promesso al Napoli ma il club azzurro e gli agenti non trovarono l’accordo.

Osimhen-Napoli, a Capri c’è l’intesa

Intanto il giocatore ha lasciato Napoli dopo un soggiorno conoscitivo della città. Ne è sembrato entusiasta. Ha voluto mangiare la pizza ed ha portato con sè la compagna. Segnali di volontà a chiudere il discorso con un sì. Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli era sul giocatore già da prima delle chiusure per la pandemia. L’attaccante avrebbe già conosciuto Gennaro Gattuso che ha spinto molto.

Stando ai fatti, la trattativa è a buon punto, non dovrebbero esserci intoppi. Osimhen dovrebbe essere, a questo punto, il sostituto di Milik, sempre più lontano da Napoli. Al Napoli piace anche il difensore Gabriel sempre del Lille, ma gli affari sono separati.